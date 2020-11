publié le 02/11/2020 à 05:35

Les jouets, les fleurs, les chaussures... Les rayons non essentiels ferment dès mardi dans les grandes surfaces. Objectif : ne pas faire de concurrence aux boutiques indépendantes et aux artisans qui ont dû fermer leurs portes. Dimanche 1er novembre, le Premier ministre Jean Castex a ainsi affiné les consignes sanitaires pour apaiser la colère des petits commerçants.

Si la grande distribution a fait part de son incompréhension totale, les professionnels indépendants s’interrogent sur leur avenir. La distorsion de concurrence était au coeur de la déprime des commerçants ce week-end. Le secrétaire adjoint des vitrines de Reims, Gérard Peyrefiche, considère qu'il fallait rééquilibrer la balance avec les grandes surfaces.

Francis, un fleuriste installé à Reims, tente de faire quelques ventes devant le cimetière de la ville pour compenser la fermeture de sa boutique. "Ça nous énerve, car nous sommes des pions", juge-t-il. De son côté, Laurent estime que la fermeture des rayons non essentiels dans les supermarchés ne le fera pas vivre pour autant. Il a donc décidé d’installer une table en travers de la porte d’entrée de son magasin de jouets pour réaliser quelques ventes.

"Comme je vends sur le domaine public et non dans ma boutique, je n’aurai pas de problème. Il faut essayer de se débrouiller un maximum puisqu’on a des charges, des loyers à payer et les marchandises pour Noël". De fait, les gérants de ces petits commerces non essentiels ont refait leur stock juste avant le reconfinement, mais ne savent pas s’ils pourront profiter de la période des fêtes.

À écouter également dans ce journal

Jean Castex - Le Premier ministre a estimé que ce n’était "pas le moment de rouvrir les petits commerces", et a défendu le reconfinement appliqué depuis vendredi en appelant les Français à la vigilance.

Confinement - Le Conseil scientifique estime que le confinement pourrait se prolonger en janvier afin de lutter efficacement contre la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Rentrée scolaire - De la maternelle au lycée, c’est la rentrée ce lundi 2 novembre, avec le masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. L’hommage à Samuel Paty sera réduit à une minute de silence.