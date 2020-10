publié le 30/10/2020 à 19:06

C’est un sacré casse tête auquel est confronté le ministère de l'Éducation nationale. Entre le protocole sanitaire et les mesures sécuritaires après les attentats, Jean Michel Blanquer a dû une fois encore revoir sa copie ce vendredi 30 octobre. La rentrée aura finalement lieu aux horaires habituels lundi 2 novembre et non à 10h comme évoqué cette semaine.

Par ailleurs, les établissements scolaires vont avoir un peu de temps pour s’adapter au protocole sanitaire. Le but est d‘éviter le brassage des élèves lors des déplacements dans les bâtiments. Il faudra échelonner les arrivées et les départs, organiser des récréations par groupes. Et si ce n’est pas possible, un enseignement à distance devra être partiellement mis en place.

Le ministère donne une semaine aux établissements scolaires, jusqu’au 9 novembre, afin de mettre en place les mesures.

