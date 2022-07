Après la chaleur suffocante, la façade atlantique va bientôt pouvoir respirer. Dans l'après-midi de ce mardi 19 juillet, les températures vont spectaculairement baisser. Globalement, la situation reste tout de même très difficile, avec 69 départements toujours en vigilance orange. Il fera ainsi jusqu'à 40 degrés à Lille.

Cela fait déjà quelques jours que les Nordistes suffoquent. À Lomme, dans le petit salon de son appartement Jean-Pierre ferme ses volets. "Si on ne ferme pas les persiennes, c'est mort", explique celui qui fait tout pour garder de la fraîcheur dans son intérieur. En situation d'invalidité, l'homme vit seul dans un HLM et les journées sont difficiles. "J'ai besoin d'une tierce personne pour descendre de mon fauteuil électrique, donc je suis obligé de rester chez moi", où il fait "sombre, comme si on était emprisonné", dit-il.

Au dernier étage de l'immeuble, "c'est une fournaise, c'est insupportable", raconte Carl. "Plus c'est haut, plus ça tape", ajoute le jeune homme de 18 ans qui lui aussi vit des jours compliqués avec sa maman, Sylvie. Obligé de dormir dans son canapé, il assure ne pas pouvoir s'endormir avant 6 heures du matin, tant les températures restes élevées toute la nuit.

Mère et fils fuient alors l'appartement vers des centres commerciaux ou ailleurs. "Je vais chez des amis, là je n'en peux plus", explique Sylvie. "Je reste autant qu'on m'accepte et c'est compliqué". Situation très compliquée aussi sur le plan mental avec l'appréhension d'un nouveau record de température.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Un homme a été tué par balles lundi 18 juillet lors d'une fusillade dans le XIe arrondissement de Paris.

Police - Un homme a été placé en garde à vue lundi 18 juillet dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Landiras, qui a brûlé 12.000 hectares de forêt depuis mardi dernier.

Politique - L'examen du projet de loi pour le pouvoir d'achat se poursuit mardi 19 juillet à l'Assemblée nationale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info