Attaque à Nice : Simone, une des victimes, était "une femme forte et généreuse"

publié le 30/10/2020 à 17:23

L'attaque au couteau de la basilique Notre-Dame de L'Assomption, perpétrée jeudi 29 octobre au matin à Nice, a fait trois morts. Un homme et deux femmes. Vincent Loquès, le sacristain de l'église, aurait dû fêter ses 55 ans ce vendredi. Ce laïc était le papa de deux filles. Parmi les victimes, il y avait aussi une sexagénaire et puis Simone, une mère de famille d'origine brésilienne, âgée de 44 ans.

Simone était mère de trois enfants. L'aîné a une vingtaine d'années, le petit dernier est en maternelle. D'origine brésilienne, elle était une fervente catholique et se rendait souvent comme jeudi matin à l'église pour prier et participer à des actions de charité.

Simone était aide-soignante mais elle souhaitait se reconvertir. Une formation en cuisine. Son rêve, c'était d'ouvrir un restaurant à Nice où elle a passé une grande partie de sa vie. Myriam, une de ses meilleures amies, témoigne : "Simone c'était… Je n'ai pas d'autre définition que le sourire. Elle a toujours eu le sourire et elle le gardera toujours. Je pense que c'est la première chose qu'elle a transmise à ses enfants."

"Une leçon de vie pour tous"

Myriam décrit Simone comme "une femme forte et généreuse qui vient de très loin". "Elle a eu beaucoup d'épreuves et malgré tout, toujours avec le sourire. Elle était déterminée. Elle avait son projet de restaurant brésilien pour partager sa culture."

"Vous ne pouviez que vous retourner sur elle parce que ce qu'elle reflète c'est la positivité et le partage. Je me souviendrais toujours du jour où on lui a dit, avant sa remise de diplôme, 'Simone peut-être que tu n'auras pas ton diplôme' mais sa réaction a été magnifique. Elle a gardé le sourire et a dit : 'Si je l'aurais. Je le sais que je l'aurai.' Et elle l'a eu."

Outre sa détermination, c'est sa générosité dont son amie se souvient le plus. "Elle mettait son cœur dans ses plats. Parce qu'on peut avoir un diplôme, on peut travailler derrière, mais on reste un robot. Simone elle donnait son cœur dans l'assiette et d'ailleurs elle était beaucoup dans la cuisine généreuse et familiale." "Elle participait à de grands événements. Il fallait qu'il y ait du monde ! Pour Simone, ce n'était pas des petites assiettes, mais des marmites entières. Voilà, le genre de femme qui, quels que soient la situation, le projet, les obstacles, gardera toujours le sourire. Une leçon de vie pour tous."