Les syndicats revendiquent une mobilisation massive. Plus de 8 cabinets sur 10 fermés selon l'UFML qui représente les médecins libéraux. Ces praticiens sont en grève ce jeudi 1er décembre, et souhaitent obtenir un doublement du prix de la consultation. Dès ce jeudi matin, le patron de l'Assurance Maladie s'est engagé à des revalorisations, mais aussi à décharger les médecins de leur charge administrative grâce à 10.000 assistants médicaux.

Cependant, pour une généraliste gréviste venue de Bourges pour manifester à Paris, cela ne suffira pas. "Annoncer 10.000 assistants, oui, c'est une chose. Comment, qui les finance ? Comment ça se passe ? Compte-tenu des revenus que nous avons, c'est compliqué d'embaucher des gens", souligne la soignante.

Même chose pour la question de la revalorisation des consultations : "Le problème c'est que la consultation n'a pas été revalorisée depuis longtemps. Si il annonce une augmentation, on aimerait savoir de combien et comment. C'est pareil, si c'est pour nous donner deux euros, ça n'a pas d'intérêt", fait encore valoir la praticienne.

Septique, cette dernière doute fort que tous ses frais soient couverts : "On a de plus en plus de charges à payer, notre lecteur de cartes vitales est payant, notre logiciel médical est payant… À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est toujours au détriment de l'argent", déplore-t-elle encore. Les grévistes réclament une consultation à 50 euros, contre 25 à ce jour.

Consommation - Les industriels et les supermarchés ont 3 mois pour se mettre d'accord. Ces négociations commerciales s'annoncent plus tendues que jamais, alors que les industriels et les producteurs veulent que la hausse de leurs coûts soit répercutée dans les prix, à hauteur de 12% dans l'alimentaire.

International - Tête à tête à la Maison Blanche. Après avoir pointé, mercredi, l'agressivité de la stratégie économique américaine, Emmanuel Macron et Joe Biden s'entretiennent des sujets qui fâchent dans le Bureau Ovale.

Décès - Mylène Demongeot, alias Hélène, dans Fantomas est morte à l'âge de 87 ans. Elle qui était encore à l'affiche il y a quelques mois.

