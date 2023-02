Pierre Palmade : "On croit qu'on peut arrêter quand on veut, c'est faux", déplorait le comédien sur RTL

Sa dépendance à la cocaïne l'a rattrapé. Pierre Palmade a été impliqué dans un grave accident de la route dans la soirée du vendredi 10 février. Gravement blessé, ses jours ne sont plus en danger à ce stade, mais ce n'est pas le cas des trois autres personnes qui sont toujours plongées dans le coma. Le comédien a été contrôlé positif à la cocaïne après le drame, une substance qui le suit depuis près de 30 ans.

En 2019, Pierre Palmade expliquait sur RTL comment ses excès d'alcool et de cocaïne étaient devenus un refuge. "Je suis monté à Paris et tout de suite, à 20 ans, je suis devenu célèbre avec mes premiers sketchs. L'argent est arrivé tout de suite, la célébrité et, comme je me suis découvert homosexuel et que j'étais dans une époque très compliquée pour le vivre, je me suis réfugié dans l'alcool et la drogue", expliquait-il. "J'ai succombé aux addictions : alcool, drogue, sexe".

En 2017, Pierre Palmade avait déménagé dans un village de Seine-et-Marne afin de s'éloigner de la capitale et de ses dérives festives. Mais sa dépendance ne l'a jamais quitté. "Quand on est addict, on est addict à vie. (…) L'addiction est une maladie chronique", décrivait par ailleurs l'addictologue Laurent Karila sur RTL. Le comédien revenait ensuite sur les idées reçues concernant ces addictions : "On pense que c'est un plaisir. Non, on est un alcoolique, un toxicomane. La coke, c'est la plus sournoise. On croit qu'on peut arrêter quand on veut, c'est faux".

