Les infos de 18h - Réforme de l'ENA : ce qui va changer

publié le 08/04/2021 à 18:42

Il l'avait promis pendant la crise des "gilets jaunes", Emmanuel Macron s'attaque à l'ENA. Le chef de l'État a présenté aujourd'hui les grandes lignes de sa reforme. L'École Nationale d'Administration va devenir l'Institut du Service Public (ISP). Et il n'y a pas que le nom qui va changer.

D'abord les futurs hauts fonctionnaires de l'ISP auront un tronc commun d'enseignement avec une douzaine d'autres grandes écoles, afin de construire une culture commune. Il y aura toujours un concours d'entrée et un classement de sortie, mais les meilleurs éléments ne pourront plus opter directement pour les grands corps de l'État, comme la Cour des comptes ou les fonctions de direction. Il faudra d'abord se frotter au terrain plusieurs années, de préférence dans les départements. Il s'agit aussi de diversifier le recrutement, d'attirer des jeunes de milieux modestes, avec les prépas Talents et des aides matérielles, mais aussi de nouveaux profils dont l'État a besoin et qui vont plus naturellement vers le privé. Les passerelles seront facilitées entre les différents corps et métiers.

Emmanuel Macron veut ainsi rendre l'administration plus attractive. Il veut aussi réconcilier les Français avec elle en la rendant plus proche et plus concrète. Ces changements entreront en vigueur dès l'an prochain, à l'Élysée on parle même de révolution.

