publié le 08/04/2021 à 07:13

C'est un débat qui divise profondément la classe politique et l'ensemble des Français : le recours à l'euthanasie. Une proposition de loi à ce sujet est examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Les débats s'annoncent tendus, 3.000 amendements ont été déposés.

Pour l'instant, seuls quatre pays européens ont légalisé l'euthanasie : les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. C'est là que les Français se rendent pour mettre fin à leur vie. Est-ce un phénomène massif ?

On estime que 200 à 300 Français passent chaque année les frontières pour mourir selon leur choix. La majorité opte pour la Suisse et son suicide assisté autorisé depuis plusieurs décennies et pris en charge par quatre associations ouvertes aux étrangers.

Souffrant le plus souvent de cancer, de douleurs chroniques insupportables, de maladies du système nerveux, ils doivent s'administrer eux-mêmes le produit létal sous forme de boisson ou de perfusion. Le tout pour un montant de 10.000 euros environ.

En Belgique, des règles strictes

Pour ceux qui font le choix de l'euthanasie, la Belgique les accueille gratuitement, toujours dans un cadre hospitalier, avec l'accord de plusieurs commissions médicales et des règles très strictes.

Il faut être atteint d'une maladie mortelle et en pleine conscience de ses moyens lors de la demande. Le médecin doit également s'assurer de la démarche volontaire du patient jusqu'au dernier instant.

À écouter également dans ce journal

Affaire Estelle Mouzin - Les fouilles s'intensifient dans les Ardennes à la recherche du corps de la victime sur les indications de l'ex-femme de Michel Fourniret. Le tueur en série a avoué avoir tué la fillette enlevée en 2003.

Ligue des champions - Le Paris Saint-Germain a créé l'exploit mercredi en battant le Bayern Münich (3-2) sur sa pelouse en quart de finale aller. Les Bavarois étaient invaincus dans la compétition depuis deux ans.

Assurance-chômage - Le premier volet de la réforme entrera en vigueur en juillet. Dès la première année, le montant des allocations va diminuer pour plus de 40% des allocataires inscrits à partir du mois de juillet.