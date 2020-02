Municipales : c’est le dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales

publié le 07/02/2020 à 10:29

Le premier tour des élections municipales 2020 se tiendra le 15 mars prochain. Mais seules les personnes inscrites sur les listes électorales dans les temps pourront participer au scrutin. Et le temps imparti pour s'inscrire est presque écoulé puisque ce vendredi 7 février est le tout dernier jour. À quelques exceptions près.



En théorie, l'inscription sur les listes électorales est possible toute l'année. Mais lorsque l'on est dans une année d'élections, il est nécessaire de s'inscrire avant la date limite fixée.



Pour les personnes de 18 ans, et celles ayant obtenu la nationalité française après 2018, la procédure est automatique en principe. Sauf si la date d'anniversaire, ou la date de naturalisation, tombe après le 7 février. Dans ce cas-là, il faut procéder à l'inscription soi-même. Pas de panique : un délai supplémentaire est accordé. Les personnes dans cette situation peuvent s'inscrire jusqu'au 5 mars (dernier carat).

Les modalités d'inscription sont très simples. Le plus pratique est de remplir le formulaire en ligne sur le site du Service Public. Un justificatif de domicile et une pièce d'identité vous seront demandés. Il est aussi possible de se déplacer en mairie, mais il faudra quand même apporter ces pièces justificatives.



À noter que si vous avez un doute, que vous n'avez pas reçu de carte électorale et que vous ne savez plus si vous êtes bien inscrits sur les listes ou quel est votre bureau de vote, vous pouvez vérifier votre situation sur le portail en ligne dédié : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE