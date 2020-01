publié le 28/01/2020 à 10:23

Le chômage commence enfin à diminuer de façon visible. Les chiffres Pôle Emploi du dernier trimestre 2019 viennent d'être publiés. Ils font état d'une baisse de presque 60.000 chômeurs sur le trimestre, et de plus de 100.000 sur un an. Voilà plus de 10 ans qu'on n'avait pas connu de tels chiffres. La France s'éloigne enfin de la barre des 3,5 millions d'inscrits à Pôle Emploi dans la fameuse catégorie A.

À quoi attribuer ces bonnes statistiques ? À la création d'emplois. Depuis le 1er janvier 2015, l'économie française a créé un million d'emplois salariés, passant de 18,5 millions à 19,5 millions. L'objectif affiché sur le fameux pin's de Pierre Gattaz, alors qu'il était patron du Medef a finalement été atteint.

Le "Crédit impôt compétitivité emploi" (CICE) de François Hollande a aussi beaucoup joué. En réduisant le coût du travail, il a abaissé le seuil de déclenchement de la "job machine" française. En clair, même avec une croissance très moyenne comme celle d'aujourd'hui, le pays parvient à générer 200.000 emplois par an.

Suppression des emplois aidés

Si le CICE a eu un effet mécanique sur la création d'emplois, les réformes du marché du travail menées par Emmanuel Macron ont aussi joué sur le plan psychologique, en donnant aux entrepreneurs le sentiment qu'ils pouvaient embaucher.

Comment se fait-il qu'avec un million d'emplois crées, le chômage n'ait pas plus baissé ? C'est le grand mystère, et cela explique aussi en grande partie l'impatience face à la politique d'Emmanuel Macron.

Les nouveaux entrants sur le marché du travail et les emplois aidés que l'on a supprimés peuvent expliquer ce phénomène, ainsi que les chômeurs non-inscrits qui seraient revenus sur le marché du travail. Il peut aussi s'agir de salariés précaires inscrits à Pôle Emploi.

6,3% de chômage en Europe

L'embellie peut encore s'accentuer. Les bénéfices des réformes de l'assurance-chômage et de la formation professionnelle sont encore à venir. Aujourd'hui en France, le chômage a disparu chez les cadres et les diplômés du supérieur, compris entre 3 et 5%, alors qu'il est de 15% pour les non-diplômés.



Malgré ces bons chiffres de Pôle Emploi, la France n'a fait que rattraper le niveau que la quasi totalité des pays voisins ont atteint voir dépassé depuis longtemps. Actuellement, le taux de chômage est de 8,5% en France, contre une moyenne de 6,3% dans le reste de l'Europe et de 5% dans les pays de l'OCDE.