Les infos de 7h30 - Gilles Beyer : le témoignage accablant d'un ex-patineur

publié le 06/02/2020 à 08:27

Dans le scandale des violences sexuelles dans le patinage, et alors que tous les regards sont braqués sur Didier Gailhaguet, président de la Fédération française des sports de glace, l'ex-patineur Jean-Christophe Simond a fait un témoignage accablant contre Gilles Beyer, l'ancien coach de Sarah Abitbol.



Il s'est souvenu d'un stage à La Roche-sur-Yon il y a quelques années. "Une des nuits où on devait garder par roulement, faire une présence à l'internat, j'ai entendu du bruit. Je me suis levé et je suis allé dans le dortoir des filles. J'ai vu une silhouette, grande, un homme manifestement, dans le noir. Il s'est mis à détaler. Je lui ai couru après et j'ai essayé de le rattraper. Je n'y suis jamais arrivé", a-t-il déclaré.



"Je n'ai jamais trouvé qui c'était. Le lendemain, comme un naïf, j'ai dit à Gilles Beyer 'faudra faire attention car j'ai surpris quelqu'un dans le dortoir des filles hier soir'", a-t-il aussi expliqué, étant aujourd'hui persuadé que c'était bien lui qui était dans le dortoir des filles ce soir-là. "Lorsque nous étions à table avec les collègues, il mangeait avec nous et il s'absentait une, deux ou trois heures à chaque repas, en prétextant qu'il devait aller surveiller l'internat." Des propos qui, rétrospectivement, font froid dans le dos.



Didier Gailhaguet, que Jean-Christophe a décrit comme un "pervers narcissique", continue de nier toute responsabilité. Sur RTL, il n'a pas hésité à s'en prendre directement à Roxane Maracineanu. "Je l'ai trouvée extrêmement violente à mon égard. Elle fait un amalgame qui n'a rien avoir avec l'homme que je suis. Je ne lui donne pas l'impunité de me juger aussi facilement sur fond d'élections à venir et de remaniement possible."

À écouter également dans ce journal

Mort de Kirk Douglas - L'acteur américain Kirk Douglas est mort mercredi 5 février à l'âge de 103 ans. C'est son fils, Michael Douglas, qui a annoncé la triste nouvelle. Un hommage spécial devrait être rendu à cet acteur de légende dimanche lors de la cérémonie des Oscars.



Destitution de Donald Trump - Le président américain a été acquitté mercredi soir par le Sénat, mais un élu républicain de premier plan a voté coupable. Il s'agit de Mitt Romney, candidat malheureux à la Maison Blanche en 2012.

Ligue 1 - L'OM a battu Saint-Étienne 2-0 mercredi soir grâce à des buts de Payet et Radonjic. Une victoire dédiée aux supporters qui avaient fait le déplacement, mais n'ont pas pu assister au match. Ils ont été obligés de rentrer après que des affrontements ont éclaté avec les supporters adverses, décalant le coup d'envoi du match d'un quart d'heure.