publié le 22/11/2019 à 19:05

Les obsèques de Lisa, l'adolescente âgée de 15 ans décédée dans l'effondrement du pont, ont eu lieu cet après-midi dans la commune voisine de Bessière, sur l'autre rive du Tarn. Hier, c'est le chauffeur, probablement à l'origine de l'accident, qui s'est fait inhumer. Ces derniers jours, sa famille a été victime de menaces, notamment sur les réseaux sociaux.

Pour y mettre fin, la famille de Lisa a appelé à l'apaisement dans La Dépêche du Midi, et ont demandé que leur deuil soit respecté.

Un geste salué par le maire de Mirepoix, Éric Auger. "Les réseaux sociaux, c'est horrible, on lit des choses abominables. Ces gens sont dans la peine, ce qu'a écrit le papa de Lisa est très fort et très digne, c'est un exemple à suivre, ça montre que l'amour que ceux qui sont partis, on doit l'honorer et on ne doit pas le salir", a-t-il déclaré au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Whirlpool - En déplacement à Amiens, Emmanuel Macron a rendu visite aux anciens salariés de l'usine. Les échanges ont été tendus entre les deux parties. "Le combat n'est pas fini", a tenu à rappeler le président.

Michel Mercier - L'ancien garde des sceaux a été mis en examen. Il est poursuivi pour "complicité de détournement de fonds public" dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants d'eurodéputé du MoDem.

Attentat à la prison d'Osny - Le détenu Bilal Taghi, auteur d'une attaque terroriste à la prison, a été condamné ce vendredi à 28 ans de prison. L'attaque était considérée comme le premier attentat jihadiste en détention.