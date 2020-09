publié le 02/09/2020 à 18:53

La France s'apprête à autoriser l'utilisation de pesticides, pourtant interdits depuis 2 ans, il s'agit des néonicotinoïdes. Le projet de loi sera présenté jeudi 3 septembre en Conseil des ministres. L'idée, est d'aider les producteurs de betteraves qui luttent contre le virus de la jaunisse. Problème : pour certains, il ne s'agit que d'un début.

C'est en effet la crainte des écologistes, car dans ce projet de loi, la betterave n'est pas explicitement mentionnée. Le gouvernement a accordé des dérogations à des cultures, pour lesquelles il n'y a pas d'autres solutions.

C'est notamment le cas pour la betterave, afin de lutter contre le puceron vert, qui transmet aux feuilles la jaunisse et qui est cette année, très virulent. On peut essayer de faire de la rotation des cultures, planter des haies pour attirer des coccinelles, qui mangent les pucerons, mais ça prend du temps. De plus, les rendements sont moins bons.

Alors, si la filière française de sucre, déjà très fragile car elle n'est plus compétitive, veut rester en vie, elle a besoin d'une exception. Celle d'utiliser ces produits qui avaient été interdits il y a deux ans, en raison de leur toxicité pour les abeilles. À noter que cette filière représente quand même près de 40.000 emplois.

Le ministère de l'Agriculture a affirmé ce soir, que seuls les betteraviers pourront bénéficier de cette exception. Les producteurs de maïs, par exemple, qui le demandaient à leur tour, n'y auront pas droit.

