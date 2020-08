Tour de France 2020 : les écologistes jugent l’événement énergivore

publié le 28/08/2020 à 11:38

C'est une polémique qui nous a réveillé dans la torpeur du mois d'août : la municipalité de Rennes a décidé de ne pas accueillir le départ du Tour de France 2021, ce sera finalement à Brest. "Trop cher, trop polluant, reprenez vos maillots à pois, vos peluches Crédit Lyonnais, on en veut pas !"

Rennes s'aligne sur les arguments écologistes dénonçant le Tour de France comme énergivore. Outre les milliers de spectateurs, le plus polluant concerne la caravane publicitaire : 170 véhicules en moyenne et près de 18 millions de goodies. Ce n'est plus du sport mais du plastique love story.

La direction du Tour a fait des efforts avec davantage de véhicules électriques, du recyclage et une vraie politique pour traiter les déchets mais la réputation est là et Rennes a décidé de passer son tour, jugeant la grande boucle désuète.

Les Fédérations tentent de s'adapter

Mais plus largement, les écologistes appellent à une grande réflexion autour des grands événements sportifs. Si la promesse des JO Verts en 2024 à Paris a calmé les ardeurs des défenseurs de l'environnement, les prochains mondiaux de foot au Qatar les inquiètent notamment quand on parle de stade ouvert climatisé, un non sens. Même chose pour la F1, le ski et ses remontées mécaniques ou le golf et ses "greens" trop gourmands en eaux, il y a une vrai réflexion à avoir pour concilier protection de l’environnement et pratique sportive et ça commence doucement.

Les Fédérations tentent de s'adapter en signant des chartes, en faisant plus attention aux matériaux utilisés dans les équipements mais par exemple que pense la Fédération française de foot des déplacements ? Nous ne sommes pas encore au niveau du club de Nailsworth en Angleterre où le propriétaire a troqué les produits chimiques d’entretien de la pelouse par de la bouse de vache, autre ambiance après un tacle. Des gestes qui peuvent paraître anodins mais l’exemplarité et l’impact populaire des sportifs est tel que le message environnemental trouve là de vrais ambassadeurs. Les Français doivent encore faire un effort...

Le plus : interdiction de la chasse à la glu cette année

C'est une victoire pour la ligue de protection des oiseaux et une victoire de communication pour le gouvernement. On se souvient de la polémique avec le patron des chasseur, Willy Schraen à l’offensive sur la chasse a la glu. Cette tradition perdure dans 5 départements du sud est et est sous le coup d’une interdiction par la cour de justice européenne.

Ce choix de l’Élysée permet de garder le gant, de ne pas se faire imposer une décision par l’Europe, L'interdiction momentanée peut être interprétée par chacun comme il le souhaite et n’oublions pas que les autres chasses traditionnelles perdurent avec un quotas de 17.460 oiseaux. C’est ce qu’on appelle faire de la politique.

La note : 18/20 au jardinier en chef du parc de Versailles

En effet, Alain appelle à une vraie législation pour les arbres. Si vous voulez vous débarrasser d’un arbre centenaire aujourd’hui, pas de problèmes. Il faut une loi pour sauver les vénérables des forêts. Le plus vieil arbre de France serait un olivier de Roquebrune Cap Martin, il aurait 2.000 ans.