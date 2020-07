publié le 12/07/2020 à 21:32

C'est un petit village des Pyrénées-Orientales, baptisé Tautavel, qui se retrouve désormais sans eau potable. Depuis un mois, les 866 habitants n'ont plus le droit de boire l'eau du robinet, ni même de se rincer la bouche avec. Il y a en effet beaucoup trop de pesticides selon les récents relevés.

Une enquête est ouverte et en attendant, la vie est un peu compliquée pour les habitants. Cette eau non potable complique le quotidien de Serge, qui a besoin de beaucoup d'eau pour faire tourner "L'Étape", son restaurant. "C'est huit packs de six bouteilles de 1,5 litre. Les glaçons je les fais avec l'eau en bouteille, la vaisselle aussi. C'est un peu contraignant", confie le restaurateur.

De retour chez lui, la galère continue. "On prend de l'eau de source pour se laver les dents aussi", explique l'habitant de Tautavel. Alexia s'est installée il y a quelques mois dans le village et elle juge la situation intenable. "À chaque fois que je prends ma douche je pense aux pesticides et ça m'angoisse un peu", confie la jeune femme.

Elle fait partie du collectif "Tautavellois pour une eau propre" qui a une théorie sur les causes de cette pollution. "Le forage à Tautavel est de quatre mètres de profondeur et juste à côté il y la potence où les tracteurs viennent s'approvisionner en eau et il y en a qui en profitent pour laver leurs cuves de pesticides et insecticides", assure-t-elle.

Une plainte contre X devrait être déposée

Pour le moment, les causes de la présence de ces pesticides dans l'eau restent inconnus. La vétusté des installations pourrait également faire partie du problème. En attendant, une plainte contre X devrait être déposée. Ce n'est pas la première fois que l'eau est imbuvable à Tautavel.