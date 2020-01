Allemagne : une fusillade dans l'ouest du pays fait au moins 6 morts

et AFP

publié le 24/01/2020 à 14:35

Une fusillade à Rot am See, près de Stuttgart en Allemagne a fait "vraisemblablement" plusieurs morts, a annoncé ce vendredi 24 janvier la police d'Aalen sur Twitter. Le tireur présumé a été arrêté, ont indiqué les autorités. Les médias allemands évoquent un premier bilan d'au moins six morts.

Plusieurs personnes ont également été blessées, selon la police qui précise que les personnes impliquées dans la fusillade entretenaient des "relations" entre elles.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020