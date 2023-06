Après les gros bonnets du mercato, l'Arabie Saoudite tente d'attirer dans ses filets des joueurs de Ligue 1. Le championnat saoudien, la Saudi League, veut faire ses courses à Lens avec en ligne de mire, le capitaine des Sang et Or, Seko Fofana, l'international ivoirien qui était courtisé par des clubs anglais, voire le PSG.

Lens a confirmé des discussions pour un possible départ cet été. L'offensive est concrète, avec deux ans de contrat et un salaire multiplié par huit, soit 15 millions d'euros par an pour le joueur de 28 ans. Le club pourrait également remporter une grosse somme, autour de 40 millions d'euros d'indemnités de transfert, ce qui serait un record pour les Sang et Or.

Lundi 26 juin, on apprenait que Lyon, via son nouveau propriétaire, John Textor avait aussi été approché pour sonder son buteur star, Alexandre Lacazette. L'attaquant de l'OL ne serait pas intéressé, mais on voit bien que la Ligue 1 est devenu un marché cible pour les très riches recruteurs d'Arabie Saoudite.

A écouter également dans ce journal

Nanterre - Un jeune de 17 ans a été tué après un refus d'obtempérer, mardi 27 juin. Selon les policiers, l'automobiliste a tenté de foncer sur les forces de l'ordre. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux contredit cette version : elle montre l'un des policiers mettre en joue le conducteur à l'arrêt.

Explosion à Paris - Un corps a été retrouvé dans les décombres de l'immeuble de la rue Saint-Jacques, qui a été soufflé par une explosion suivie d'un incendie. Les recherches avaient été suspendues, les causes du sinistre restent inconnues.

Russie - Vladimir Poutine a félicité son armée, après la rébellion express du patron de Wagner, Evguéni Prigojine. Le président russe semble s'être lancé dans une opération de charme auprès des militaires, mais s'est aussi présenté comme le seul patron.