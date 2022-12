Cristiano Ronaldo s'engage avec le club saoudien d'Al-Nassr avec un contrat à 200 millions d'euros

"Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent", a déclaré l'international portugais, Cristiano Ronaldo. Le joueur de 37 ans est cité sur le compte Twitter de son nouveau club et pose avec son nouveau maillot, jaune et bleu, frappé de son habituel numéro 7.

"La vision d'Al-Nassr est très inspirante et je suis ravi de rejoindre mes coéquipiers", a assuré le quintuple Ballon d'Or. Le transfert de l'ancien joueur du Real Madrid, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, est l'un des plus retentissants de l'histoire. D'une part, il met en lumière le championnat d'Arabie Saoudite. D'autre part, le salaire de Cristiano Ronaldo durant sur deux ans et demi est estimé à 200 millions d'euros.

"Ce transfert va non seulement inspirer notre club pour qu'il décroche encore plus de succès, mais il va inspirer notre championnat, notre pays et les futures générations de garçons et de filles pour donner le meilleur d'eux-mêmes", a indiqué Al-Nassr.



Cristiano Ronaldo dispose de l'un des plus beaux palmarès du football mondial avec cinq Ballons d'Or, cinq sacres en Ligue des champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018). Il a également gagné des titres de champion en Italie (2019, 2020) avec la Juventus Turin, en Espagne (2012, 2017) avec le Real Madrid et en Angleterre (2007, 2008, 2009) avec Manchester United.

Depuis l'été dernier, le footballeur cherchait à quitter Manchester United et l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc, qui limitait son temps de jeu, n'a rien arrangé. Dans une interview en novembre, il s'en est pris à ses entraîneurs, passés et présents, à ses dirigeants et à ses anciens équipiers, sans revenir sur ses propres manquements. Al-Nassr, entraîné depuis juillet par le Français Rudi Garcia, a remporté neuf titres de champion d'Arabie saoudite, le dernier en 2019.

