Ligue 1 : Aulas, Lens, la VAR... 5 choses à retenir de la saison qui s'achève

Une saison qui s'achève avec un couronnement du PSG en Ligue 1 Uber Eats. Si l'édition 2022-2023 ne voit pas une équipe surprise remporter l'Hexagoal, elle en demeurera néanmoins historique à bien des égards. En effet, plusieurs évènements majeurs, dont certains qui font figure de révolution, ont été observés et sont survenus tout au long des 38 journées d'ores et déjà disputées.

Des buts fous, des polémiques arbitrales, des révélations venues de nulle part, des surprises rafraîchissantes et des flops dérangeants ont rythmé et animé la saison de Ligue 1 marquée par une pause d'un mois pour cause de Coupe du Monde au Qatar, en novembre-décembre.

Les polémistes et autres commentateurs ont eu du grain à moudre, et notre podcast On refait le match n'a jamais été à court de sujets à débat.

1 - Au revoir et bravo Jean-Michel Aulas

Le choix est assumé par votre serviteur. L'évènement le plus marquant de la saison, lorsque les esprits seront plus apaisés, restera sans doute le retrait de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'Olympique lyonnais. La transition, entamée dès l'été au moment de l'annonce du rachat du club coté en bourse par l'Américain John Textor, devait durer 3 ans. Mais au final, "JMA" ne pouvait pas ne pas avoir les coudées franches, et a décidé de partir après avoir mené l'OL au firmament du football français masculin et féminin.

Le président le plus titré de France laisse derrière lui un héritage colossal, inégalé, sportivement et économiquement. Si la fin de règne a été difficile, avec un club en perte de vitesse sportive, sa présence au milieu des Bad Gones le 27 mai dernier démontre que la reconnaissance est présente. Jean-Michel Aulas part avec le titre officieux de plus grand président de l'histoire du football français.

2 - Une équipe a été invaincue pendant une demi-saison

Vous avez bien lu. Une équipe de Ligue 1 n'a pas perdu durant 19 matchs, soit l'équivalent d'une demi-saison, entre un déplacement à Troyes le 2 octobre (nul) et la réception de Marseille (défaite) le 19 mars. Et il s'agit du Stade de Reims. Club historique du football français des années 1950-1960, Reims n'est pas vraiment une équipe de haut de tableau.

Pourtant, Oscar Garcia (durant 2 matchs) puis Will Still (17 matchs), ont dirigé cette escouade qui n'a pas concédé de défaite (mais partagé beaucoup de points) durant un très long moment. Le jeune entraîneur anglo-belge de 30 ans a parfaitement pris le relais d'Oscar Garcia, devenant la coqueluche de la Ligue 1, et suscitant une "hype" sur les réseaux sociaux, boostée par la vidéo d'une causerie en "franglais" lors d'un entraînement, postée par Prime Vidéo, diffuseur de la L1.

3 - Il y a eu deux saisons en réalité

Une Coupe du Monde en novembre et décembre qui oblige les championnats européens à se mettre en pause durant un mois, et à condenser les dates pour réussir à tout caser sur une durée classique. À ce titre, la saison 2022-2023 restera historique. Et pour certains supporters, il y a même un sentiment d'avoir vécu deux saisons. Au Paris Saint-Germain, le Messi d'avant Qatar avait l'air plus fringuant, il en est de même pour Mbappé ou même Verratti (qui pourtant n'a pas disputé le Mondial). La moyenne de points par match est passée de 2,7 avant la coupure, à 2 depuis la reprise.



À Rennes, au moment de la trêve, le club était 3e après 15 journées et une moyenne de 2,1 points par match. Un rythme à quasiment 80 points en fin de saison. Après 38 journées, les Bretons en sont à 68 points. À l'inverse, l'Olympique lyonnais, qui a connu un changement d'entraîneur (Laurent Blanc succédant à Peter Bosz), est passé d'une moyenne de 1,4 point en 15 matchs, à 1,86 depuis la reprise post-Qatar.



Des équipes ont pu retravailler, se ressourcer, mieux se préparer durant la coupure, quand d'autres (à l'image du PSG) ont vu les mondialistes parfois mettre du temps à revenir d'un évènement aussi difficile à digérer. C'est déjà d'ordinaire compliqué en été, ça l'a été peut-être un peu plus dans les conditions de 2022-2023.

4 - L'arbitrage français secoué et chamboulé

"On va vers un changement de stratégie dans l'arbitrage". Lorsque Noël Le Graët, alors toujours patron de la Fédération française de football, fait cette annonce le 10 novembre 2022 dans les colonnes de L'Équipe, l'arbitrage français est secoué par des décisions jugées incohérentes par différents acteurs de Ligue 1.



Si l'usage de la vidéo n'a pas du tout abouti sur des décisions incontestables, du fait de la nature même de l'arbitrage en football, basé sur l'interprétation, certaines situations sont peu lisibles (les fautes de main principalement). Mais surtout, c'est le mutisme et l'absence de pédagogie des arbitres dans les médias qui est pointée, rendant le système arbitral opaque aux yeux des acteurs et du public.



Dès janvier, Anthony Gautier devient le nouveau directeur de l'arbitrage français, ce dernier expliquait qu'il "faut être dans une démarche d’ouverture. J’ai toujours pensé que l’on accepte un peu mieux ce que l’on comprend" dans Ouest-France. Rendez-vous la saison prochaine.

5 - Merci Lens, Lorient, Clermont et Marseille

Lens termine deuxième du championnat, et c'est merveilleux pour le football. Jeu chatoyant, planification sportive éclairée, public bouillant et entraîneur compétent et sympathique, on a déjà hâte de voir le Stade Bollaert en fusion en Ligue des champions.



Bravo aussi par ailleurs à Lorient, où l'entraîneur néophyte à ce niveau Régis Le Bris s'est montré brillant dans la manière de faire jouer son équipe, mais aussi dans ses conférences de presse professorales et pédagogiques. Qui sait ce qu'il aurait fait si ses deux meilleurs joueurs n'étaient pas partis en janvier ?



Au centre de la France, où le football d'élite se fait rare, Clermont est un club d'irréductibles à la tête duquel Pascal Gastien est à la fois chef de village et druide. Avec 25 millions d'euros de budget, il place son club à la 8e place à un match de la fin, devant Nice et ses 100 millions et avec en point d'orgue une victoire 3-2 face au PSG au Parc des Princes ce samedi lors de la dernière journée. Plus qu'un miracle, un savoir-faire.



Enfin, Marseille déchaînera toujours les "pour" et les "contre", mais on ne pourra objectivement pas lui enlever le jeu spectaculaire et à haut risque développé cette saison sous Igor Tudor. Malgré les soubresauts et le départ annoncé de son coach, l'OM a réussi le tour de force de remplir le Vélodrome, avec des guichets fermés lors de tous les matchs à domicile de la saison, et une capacité de 67.000 places.