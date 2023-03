INFO RTL - Charles III et Camilla en France : le programme de leurs visites culturelles à Paris

Charles III et Camilla seront en visite en France, avec un programme culturel et social riche

Le roi Charles III et la reine consort Camilla, en visite officielle durant trois jours en France à partir du dimanche 26 mars au soir, ont tenu à ce que leur séjour soit aussi culturel et social. Lundi en fin de matinée, la reine visitera en avant-première la grande exposition Monet - Degas qui ouvre ses portes mercredi prochain au musée d’Orsay. Elle découvrira les plus grands chefs-d'œuvre de ces deux artistes majeurs qui ont renouvelé la peinture des années 1860-80, et sera certainement séduite par leur manière très inédite de peindre les courses de chevaux, mais aussi les scènes de café, les lieux de spectacles, la prostitution, la famille… La visite du musée d'Orsay sera aussi l'occasion pour la reine de rencontrer de jeunes artistes britanniques basés en France.



La reine consort retrouvera Charles III pour se rendre en début d'après-midi dans le 19e arrondissement de Paris. D’abord au 19M. Un lieu ouvert au public, propriété du groupe de luxe Chanel, qui regroupe les 600 artisans de la maison Chanel, soit tous les métiers d’art liés à la mode. Le 19M est partenaire de la fondation de Charles III : The Prince’s Fondation, spécialisée dans l’éducation et la formation des jeunes, qui souhaite lancer un nouveau programme de formation aux métiers d’art.

Le Cenquatre, un lieu symbole pour la visite royale

Contrairement à la France, la Grande-Bretagne a beaucoup perdu de son savoir-faire artisanal. À titre d'exemple, plus aucune formation en broderie n'y est enseignée. Grâce à ce partenariat avec Chanel, six jeunes Britanniques sont depuis janvier en résidence au 19M pour suivre une formation de broderie avec des artisans de grandes maisons comme Lesage, Lemarié et Atelier Montex… Le couple royal les rencontrera sur place. Et la reine pourra s'essayer à des ateliers de broderie. Quant à Charles III, passionné d’architecture et d’écologie, il visitera aussi le bâtiment du 19M conçu par Rudy Ricciotti, l'architecte du Mucem. Le jardin, pensé comme une niche écologique avec des ruches, des perchoirs et une multiplicité d’essences d’arbres et de plantes, ne peut que lui plaire.



Le convoi du couple royal s'arrêtera ensuite dans un autre lieu du 19e arrondissement : le Centquatre-Paris. Un lieu unique en Europe, qui accueille quelque 500.000 visiteurs par an de tous âges, de toutes les nationalités et de toutes les cultures. Ils viennent là voir des expos, des spectacles de danse, de cirque, de théâtre, mais aussi faire des courses au marché bio ou déjeuner au restaurant. En plus d'être un lieu pluridisciplinaire, Le Centquatre est aussi un lieu de vie où l’on peut s’entrainer à faire du hip-hop ou du Qi Kong, prendre des cours de danse gratuits, de tango… Peut-être même que Charles III va s’essayer à quelques pas de danse avec la reine.

En tout cas, l'intérêt du roi pour Le Centquatre vient du fait qu'il est un lieu où la culture est en prise directe avec un quartier, où elle est insérée d’une manière intelligente dans la ville, et où les visiteurs se sentent chez eux. La diversité du public est ici une richesse où les gens s’observent, s’influencent, dans le respect et la paix, grâce à l’art, et ça c’est précieux.

La visite du Centquatre sera aussi l'occasion pour le couple royal de discuter avec de jeunes photographes britanniques dont les œuvres sont montrés dans le cadre de l'exposition Circulation(s) que l'on peut voir jusqu'au 21 mai. 27 artistes, 14 nationalités différentes dont des artistes britanniques que le Roi va rencontrer évidemment. C’est une exposition qui montre les préoccupations des citoyens : l’écologie, le bouleversement climatique, les problèmes migratoires. Des sujets d’actualité, saisis par des artistes de talents, que l’on peut voir jusqu’au 21 mai.