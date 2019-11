EuroMillions : la Française des Jeux recherche un gagnant

publié le 27/11/2019 à 12:05

Plus de 2,5 millions d'euros. C'est la somme qui attend une personne dans la Meuse. Le gagnant a validé son ticket à Bar-le-Duc en octobre dernier et n'a plus qu'une semaine, soit jusqu'au 3 décembre à minuit, pour réclamer son gain.

La Française des Jeux a ainsi lancé un avis de recherche, et a diffusé exceptionnellement le lieu de validation et la combinaison gagnante pour tenter de retrouver le joueur. La combinaison est : 6 - 9 - 35 - 41 - 44 et les étoiles 6 et 9.

Dans un communiqué, l'organisme rappelle que "lors du tirage EuroMillions du 4 octobre 2019, aucun joueur n’avait validé la combinaison gagnante permettant de remporter le jackpot de 190 millions d’euros. En revanche, huit joueurs Européens, dont deux Français, ont remporté plus de 2,5 millions d’euros au rang 2 en cochant cinq bons numéros et une étoile," a déclaré la FDJ.



Si le gagnant se reconnaît, il peut rapidement appeler le Service Clients FDJ au 09 69 36 60 60, qui le mettra en relation avec le Service Relations Gagnants de la Française des Jeux rappelle LCI. Car passé le 3 décembre, la somme de 2.521.014,80 euros sera remise en jeu.