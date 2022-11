Lille : face à la "menace d'effondrement", trois nouveaux immeubles évacués

Nouvelle alerte dans la capitale des Flandres. Deux semaines après l'écroulement de deux bâtiments qui avait fait un mort dans le Vieux-Lille, et quelques jours après l'évacuation de trois autres immeubles situés 200 mètres plus loin, les services municipaux ont décidé d'en faire évacuer trois de plus dans ce secteur. Un morceau de mur d'un restaurant est tombé dans la soirée du samedi 26 novembre et l'alerte a été donnée.

Au lendemain de cette nouvelle évacuation, Giovanna ne peut qu'observer les barrières qui empêchent le passage. Actuellement logée dans un hôtel à quelques mètres de son appartement, elle se souvient de l'arrivée des pompiers. "Ils nous ont demandé de sortir. Ils ont frappé à toutes les portes et ont vraiment insisté devant celles qui n'ouvraient pas", raconte-t-elle au micro de RTL.

"On a demandé s'ils fallait qu'on parte, mais on nous a dit pas pour l'instant", rapporte Morgane, une Tourangelle venue passée le week-end à Lille. Pour elle, la nuit n'a pas été paisible : son AirBnb est situé juste à côté. Elle a été alertée par les gyrophares des pompiers, mais "on ne savait vraiment rien du tout".

Louise, elle, vit en diagonale des numéros évacués, mais a préféré ne pas passer la nuit chez elle. "Je n'étais pas trop rassurée de rester là, sachant que les immeubles se sont effondrés les deux dernières fois", explique celle qui a alors dormi chez des amis.

Dans la même rue, un quatrième immeuble pose question en ce moment, là aussi pour des fissures. Les pompiers sont sur place et procèdent à des vérifications.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Un adolescent de 14 ans est décédé dans la nuit du samedi au dimanche 27 novembre lors d'une rixe entre bandes rivales à Coignières, dans les Yvelines.

Hommage - L'agent du fisc tué lundi 21 novembre par un brocanteur lors d'un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais recevra la légion d'honneur à titre posthume.

Football - Le Maroc l'a emporté 2 à 0 dimanche 27 novembre face à la Belgique lors de la Coupe du monde au Qatar.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info