Pour la première fois depuis le début de la campagne pour la présidence des Républicains, Éric Ciotti et Laurent Wauquiez se sont affichés ensemble. À la tribune de la petite salle de Montélier, les deux hommes se dévoilent et ne s'en cachent pas : ils roulent bien l'un pour l'autre.

Éric Ciotti veut la tête du parti Les Républicains pour mieux offrir à Laurent Wauquiez le costume de candidat à la présidentielle : "Qui est la voix de la droite ? Qui est le visage de la droite ? Ce qui faut, c'est un chef à droite, dans l'honneur, dans la fierté, derrière Laurent Wauquiez, pour la France !"

Assis à côté, Laurent Wauquiez savoure cet appel du pied pour 2027, et ne manque pas de renvoyer l'ascenseur à son nouvel allié : "Depuis qu'on est engagé en politique, on a toujours été du même côté, on a toujours été ensemble, on a porté les mêmes batailles, les mêmes convictions. J'ai confiance en lui, il sait qu'il peut compter sur moi, et on essaie d'avancer au service des idées qui sont les nôtres."

Et surtout au service des ambitions respectives d'Éric Ciotti et de Laurent Wauquiez. En cas d'élection à la tête des Républicains, Éric Ciotti a redit qu'il fera tout pour qu'il n'y ait pas de primaire et que Laurent Wauquiez apparaisse comme le candidat naturel de la droite.

