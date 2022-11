Porté disparu depuis deux mois, un homme de 25 ans a été retrouvé mort dans une malle déposée dans un immeuble de la banlieue de Rouen. Interpellé en début de semaine, le suspect, un homme de 31 ans, a été mis en examen hier pour acte de torture, de barbarie, ainsi que d'assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Une femme soupçonnée d'être sa complice connaît le même sort.



La victime, Marwane Souidi, n'avait plus donné de nouvelles à sa famille depuis le 21 septembre, après une soirée passée chez un de ses amis à Arpajon, dans l'Essonne. La famille avait alors déclaré sa disparition dans l'Oise avant que le parquet d'Evry ne soit saisi et ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.

La famille de Marwane Souidi avait multiplié les appels à témoignage sur les réseaux sociaux. Roué de coups par son bourreau, la victime est morte étranglée, comme l'a révélé l'autopsie de son corps.

À écouter également dans ce journal

Congrès d'EELV - Les adhérents du parti ont choisi Marine Tondelier comme nouvelle cheffe. Elle l'a emporté face à cinq autres candidats à ce poste, parmi lesquelles ceux soutenus respectivement par Yannick Jadot et Sandrine Rousseau.

Italie - Un glissement de terrain sur la petite île d'Ischia, au large de Naples, a fait un mort et une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Les fortes pluies ont engendrées des écoulements de boue dans les habitations et des voitures qui sont tombées dans la mer.

Coupe du monde 2022 - La France est la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale, après sa victoire contre la Danemark 2 buts à 1. Les bleus ont été portés par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info