Ce viol collectif dans un garage de Villeurbanne, alors qu'elle n'avait que dix ans, est le point de bascule dans la vie tranquille de l'adolescente. Si les deux agresseurs ont été mis en examen en septembre dernier, ils nient les faits, et pour elle, c'est insupportable.

Selon son avocate, Laure Poutard, c'est ce qui explique sa fugue : "Il y a une cassure, parce que la confrontation avec les agresseurs a été très douloureuse pour Lylou. Elle dénonce des faits qui sont sa réalité, et ça n'est peut-être pas partagé de l'autre côté. Elle pense ne pas avoir été entendue, et c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de fragilité pour Lylou. C'est extrêmement injuste parce que c'est elle la victime."

La révélation des faits à ses parents en mai 2021, et ses conséquences, notamment des disputes et une séparation houleuse, pourraient également expliquer les fugues à répétition de l'adolescente, trois ou quatre depuis l'an dernier. Tout cela assorti de mauvaises rencontres dans la région et au-delà.

Depuis, la jeune fille est particulièrement perturbée, et aurait fait plusieurs tentatives de suicide. Une assistance éducative a d'ailleurs été mise en place il y a six mois.

À écouter également dans ce journal

Chine - Des centaines de personnes manifestent contre le pouvoir en place et appellent à la démission de l'actuel président. Ils s'insurgent notamment contre la politique de gestion face du Covid.

Rouen - Porté disparu depuis deux mois, le corps d'un homme a été retrouvé dans une malle. Un suspect de 31 ans a été placé en détention provisoire pour actes de torture et de barbarie, ainsi qu'assassinat.

EELV - Marine Tondelier est arrivé en tête du premier tour pour désigner le ou la future cheffe du parti écologiste, notamment devant la candidate soutenue par Sandrine Rousseau, preuve d'une certaine défiance envers cette dernière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info