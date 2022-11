Dans la baie de Naples, les pluies et les coulées de boue ont engendré un glissement de terrain, faisant au moins huit morts. La ville de Casamicciola Terme est dévastée, complètement bloquée à la circulation, avec des voitures stationnées emportées dans la mer et des maisons envahies par la boue.

"Il y a huit morts confirmés, après le glissement de terrain à Ischia", a indiqué Matteo Salvini, vice-Premier ministre et le chef de la Ligue antimigrants, cité par l'agence AGI et le quotidien La Repubblica.



Les autorités locales ont appelé les habitants de l'île à rester chez eux, afin de ne par gêner les opérations de secours. En 2017 déjà, la ville de Casamicciola Terme, une station thermale de 8.000 habitants en hiver, avait subi un tremblement de terre qui avait fait deux morts. Elle avait été en revanche complètement détruite par un tremblement de terre beaucoup plus puissant à la fin du XIXe siècle.



À écouter également dans ce journal

Banque alimentaire - Ce week-end, c'est la 38e collecte nationale des banques alimentaires. 8.000 points permettent de récolter environ 10 % des dons annuels.

Irene Cara - La chanteuse, danseuse et actrice est décédée à l'âge de 63 ans. Elle était notamment connue pour ses chansons Fame et What a Feeling, bande originale du film Flashdance.

Coupe du monde - L'équipe de France affronte le Danemark à 17h. En cas de victoire, les Bleus se qualifieraient pour les huitièmes de finale, et pourraient donc faire tourner pour la dernière rencontre du groupe.

