L'intersyndicale fera son grand retour vendredi 13 octobre, avec une grève interprofessionnelle pour l'égalité salariale, les augmentations de salaires et contre les politiques d'austérité. À la clé, quelques perturbations annoncées, notamment dans les transports. Et en particulier dans les aéroports : prévoyez un vol sur deux à Orly, et un sur cinq à Beauvais et Marseille. Le trafic aérien restera perturbé jusqu'à samedi matin.

En revanche, pas de gros blocage sur les rails. La SNCF prévoit un trafic quasi-normal sur les TGV. Certaines lignes de TER seront perturbées et la SNCF invite les voyageurs à se renseigner région par région. En Ile-de-France, les perturbations concerneront surtout les RER D et C avec deux trains sur trois, comme pour les lignes H, L, U et R du Transilien. Sur la ligne N, on comptera trois trains sur quatre. Partout ailleurs, le service sera normal. Sur le réseau RATP (métro, bus et tramways) dans la capitale, les circulations ne connaîtront pas de difficulté. Cette faible mobilisation dans les transports intervient deux semaines après un mouvement de grève à la SNCF pour dénoncer l'ouverture à la concurrence et le démantèlement de Fret SNCF, qui avait déjà été peu suivi.



Par ailleurs, dans les établissements scolaires, les deux plus gros syndicats d'enseignants ont appelé à la mobilisation, mais pas à la grève. Impossible donc de connaître l'ampleur exacte du mouvement. Cependant, dans de nombreuses villes comme Lyon, Marseille et Angers, certaines crèches seront fermées. Tout comme les cantines, garderies, ou services périscolaires. Au total, 216 manifestations sont prévues dans toute la France.

Dans le domaine de la santé, les syndicats représentant les médecins libéraux ont appelé à la grève afin d’obtenir la hausse du tarif des consultations.De nombreux cabinets médicaux devraient donc être fermés.

À écouter également dans ce journal

Conflit Israël-Hamas - Alors que le bilan des victimes françaises ne cesse de s'alourdir, les familles des disparus attendent des nouvelles. Certains témoignent au micro de RTL, tandis que le chef de l'État a annoncé, selon nos informations, des "discussions" au sujet des otages français.

Assemblée nationale - Échange particulièrement virulent entre Mathilde Panot et Marine Le Pen ce jeudi après-midi au Palais Bourbon. Les présidentes des groupes LFI et RN dans l'hémicycle se sont emportées en évoquant les droits des femmes et les crimes du Hamas.

Politique - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ordonné dès ce jeudi l'interdiction de toutes les manifestations en soutien aux Palestiniens, ainsi que l'interpellation des organisateurs et fauteurs de troubles.