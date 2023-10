Pour profiter des meilleurs tarifs pour voyager en train à Noël, il fallait se lever tôt mercredi matin. La SNCF a mis en vente le 4 octobre peu après 6h près de 10 millions de billets de TGV, Ouigo et Intercités pour la période du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024 couvrant les fêtes de fin d'année. Une opération très attendue par les voyageurs désireux de profiter des meilleurs prix pour retrouver leurs proches. Le plus gros rush de l'année pour la compagnie ferroviaire qui avait rempli près de 3 TGV par minute lors du pic de connexions l'an passé.

Sollicitée par RTL, la SNCF annonce que l'ouverture des ventes a une nouvelle fois fait l'objet "d'une affluence record" ce mercredi matin, avec "une hausse de 230% de connexions par rapport au niveau déjà record de l'ouverture des ventes pour les fêtes de fin d'année 2022, ce qui représentait déjà 10 fois les connexions d'une journée moyenne". Jusqu'à un million de connexions par minute ont été enregistrées au plus fort de l'affluence.

En conséquence, le site de la SNCF et l'application SNCF Connect ont rapidement plié face à l'affluence ce matin, ralentissant voire empêchant l'achat des billets pour les usagers, invités à renouveler leur demande ultérieurement. "Il y a un peu d'attente", pouvait-on lire sur un bandeau affiché sur les plateformes dès l'ouverture des ventes. "Le site et l'appli SNCF rencontrent une affluence exceptionnelle depuis ce matin, bien au-delà des attentes. Les équipes sont mobilisées pour rétablir dès que possible un service de qualité", avait d'abord précisé la SNCF à la presse.

Pour faire face aux demandes, un mécanisme de "salle d'attente virtuelle" a été mis en place par la SNCF pour "permettre aux clients de faire leurs achats de billets dans les meilleures conditions", indique la compagnie. D'après les constatations de RTL, SNCF Connect était de nouveau accessible en milieu de matinée. "Le site et l'application sont à nouveau opérationnels", confirme la SNCF à la mi-journée.

L'an passé, la SNCF avait enregistré jusqu'à 100.000 connexions par minute lors du pic de fréquentation de ses plateformes de vente entre 6 heures et 8 heures du matin. Plusieurs fonctionnalités avaient alors été momentanément indisponibles. Les voyageurs sont incités à acheter le plus tôt possible leurs billets car les prix augmentent au fur et à mesure que les trains se remplissent.