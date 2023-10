Grève du 13 octobre : quels secteurs sont concernés ?

Une nouvelle journée de mobilisation a été décrétée par l'intersyndicale ce vendredi 13 octobre, pour défendre les salaires, l'égalité hommes-femmes, l'environnement, les services publics et les retraites.

Plusieurs mois après le mouvement social d'ampleur contre la réforme des retraites, les syndicats comme la CGT veulent "faire le plein", comme l'indique sa secrétaire générale Sophie Binet sur France Info. À quelques jours de la conférence sociale sur les bas salaires le lundi 16 octobre, l'ancienne institutrice a déclaré : "Ce n'est pas à l'EuroMillions qu'il faut jouer, c'est à 'l'Euro manifestation' qu'il faut participer", ajoutant que "les Français sont très en colère" et ont "la tête au fait que les salaires sont totalement insuffisants pour vivre". La responsable syndicale explique que "c’est la raison pour laquelle" elle "appelle tous les salariés à faire grève, à manifester".

Les travailleurs du secteur des transports partiellement mobilisés

Plusieurs secteurs sont concernés par cette grève. Tout d'abord, les transports devraient vraisemblablement être impactés, et notamment la SNCF puisque la CGT-Cheminots, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots ont mis en avant leur intention de se joindre au mouvement. À la RATP, la CGT a appelé à une grève pour les salaires en raison des "dernières mesures salariales" qui "n’ont pas rattrapé l’inflation", et pour s'opposer à l'ouverture à la concurrence du rail.

La fréquence du trafic des trains et métros parisiens ainsi que les autres transports en commun n'est pas encore connue.

Du côté du ciel, si le principal syndicat aérien, le SNCTA (syndicat national des contrôleurs du trafic aérien), n'a pas appelé à faire grève, 40% du programme de vols devrait être annulé ce vendredi à Paris-Orly sur demande de la Direction générale de l'Aviation Civile. Une autre organisation syndicale, l'Usac-CGT, a au contraire appelé à la grève, comme indiqué par BFMTV. "Des perturbations et des retards sont à prévoir" dans différents aéroports, comme à Marseille, où les vols sont réduits de 20%, ou à Beauvais, où ils chutent de 15%, selon la Direction générale de l'Aviation civile.

Un "vendredi noir" pour la santé

En ce qui concerne la santé, une intersyndicale de douze syndicats de médecins libéraux et étudiants se mobilise pour un "vendredi noir", synonyme de cabinets fermés, déprogrammations et "transfert des urgences" vers l'hôpital public. Leur grève est vouée à être "illimitée". "À partir du vendredi 13 octobre, la médecine libérale va s'arrêter pour donner un signal fort aux pouvoirs publics. Indiscutablement, c'est un vendredi noir, et il sera reconductible", a lancé Philippe Cuq, président du Bloc (syndicat des chirurgiens) et porte-parole de l'intersyndicale, lors d'une conférence de presse.

Ce mouvement a deux revendications : la modification de la proposition de loi Valletoux sur l'accès aux soins, examinée fin octobre au Sénat, et la réouverture "urgente" des négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie. À la suite de négociations avec l'Assurance maladie l'hiver dernier, les tarifs avaient augmenté de 1,50 euro chacun pour les médecins généralistes et spécialistes, atteignant respectivement 26,50 euros et 31,50 euros. Une hausse largement insuffisante pour les professionnels de santé, qui réclament des tarifs compris entre 30 et 50 euros pour la consultation de base.

Par ailleurs, les secteurs sanitaire et médico-social ont aussi, via la voix de leur intersyndicale, appelé à la grève.



Des grèves également prévues dans l'enseignement

À l'école aussi, des grèves sont prévues. Le syndicat représentatif des écoles maternelles et primaires FSU-SNUipp, ainsi que le SNES-FSU, majoritaire dans les collèges et les lycées, suivent le mouvement de grève. Les parents d'élèves sont prévenus 48 heures à l'avance des professeurs en grève, car ils en ont l'obligation, contrairement aux enseignants du secondaire.



Les agents de la fonction publique sont aussi appelés à se mettre en grève, les secteurs de la restauration et activité scolaires pourraient ainsi être concernés également. C'est aussi le cas de l'intersyndicale de