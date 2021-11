Les défenseurs des droits des femmes étaient mobilisés ce samedi 20 novembre dans les rues de Paris et de nombreuses villes de France, pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles, et "exiger des politiques publiques à la hauteur" contre ce fléau. Une journée de mobilisation portée par le collectif féministe #NousToutes et par une soixantaine d'associations, de syndicats et de partis politiques.

À Paris, où trois candidats à la présidentielle étaient présents, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, des milliers de personnes ont participé au défilé parti de la place de la République. Dans la capitale, 50.000 manifestants se sont rassemblés au total, rapportent les organisateurs.

"Quand, c'est pas oui, c'est non !", ont scandé des milliers de femmes et d'hommes qui sont venus rappeler l'importance de la notion de consentement. Tract à la main, Céline y est particulièrement attentive. "Je suis là parce que c'est mon combat à moi aussi : j'ai été victime d'inceste et de viols", confie la jeune femme qui vient manifester pour "sortir de l'eau" et "agir face aux violences" qu'elle a subies.

"On a peur et ce n'est pas normal !"

Dans le cortège, des pancartes réclament davantage de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. Sur celle d'Aurélie et de ses amies, il est écrit : "Grande cause du quinquennat, blablabla !". "Il n'y a jamais rien de bon, pas de nouvelle politique. Rien n'est fait au niveau gouvernemental", déplore la manifestante. "On a peur de sortir la nuit et de prendre le métro, et ce n'est pas normal !" : "plus on en parle, plus on est pointé du doigt", ajoute-t-elle.

Habillées en violet, la couleur du collectif #NousToutes, Aurélie et ses amies se sont promis de revenir l'année prochaine et celle d'après tant que les violences sexistes et sexuelles ne sont pas éradiquées.



D'après le collectif #NousToutes, 101 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint depuis le début de l'année.

À écouter également dans ce journal

Violences en Guadeloupe - Présidée par Gérald Darmanin, une cellule de crise se réunit ce samedi avec l'objectif d'endiguer les violences liées aux mobilisations contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoires. Les blocages de routes ont repris ce matin sur l'archipel.

Autriche - Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Vienne ce samedi en Autriche. Une forte mobilisation contre le confinement et la vaccination obligatoire pour dénoncer le franchissement "d'une ligne rouge".

France-Nouvelle Zélande - Pour son dernier match de l'automne, le quinze de France affrontera ce samedi soir les All Blacks. Un match qui sera diffusé en direct à 21 heures sur France 2.