Violences conjugales : qu'est-ce que le code "masque 19", qui a sauvé une femme à Montpellier ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais le code "masque 19" peut sauver des vies. Il a en tout cas sauvé une femme de 53 ans à Montpellier le vendredi 5 novembre. Frappée et étranglée par son ex-compagnon, elle a trouvé refuge dans une pharmacie du quartier des Beaux-Arts et prononcé "masque 19", un code d'alerte qui permet de signaler discrètement des actes de violences conjugales.

Selon les informations de Midi Libre, le personnel de la pharmacie a alors compris la situation et prévenu la police. Cette femme de 53 ans aurait rencontré cet homme il y a 18 mois et aurait rapidement subi des violences physiques. Voulant se séparer de lui, elle avait subi aussi des menaces de mort. Le 5 novembre dernier, l'homme qui porte un bracelet anti-rapprochement pour une autre victime, selon Midi Libre, se serait présenté au domicile de la victime.

Il l'aurait forcée à lui faire à manger et, sous l'emprise de l'alcool, serait devenu violent et aurait tenté de l'étrangler. La victime serait parvenue à s'enfuir et trouver refuge dans une pharmacie du quartier. Après le signalement du personnel de l'officine, la Bac est intervenue et a interpellé son ex-compagnon. L'homme âgé de 35 ans a été déféré devant le parquet de Montpellier, précise le quotidien local.