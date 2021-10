Les plus hautes instances du football, et notamment la FIFA, s'inquiètent du sort des footballeuses congolaises. Tout est parti d'une vidéo sur laquelle on les voit s'entrainer dans des conditions déplorables la veille d'un match qualificatif pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, les joueuses de la République démocratique du Congo jouent à domicile dans la capitale Kinshasa, pourtant, elles n'ont pas accès à un terrain.

Sur les images on les voit donc s'entrainer sur une route en terre boueuse et interrompre régulièrement leurs exercices pour laisser passer un camion ou une moto avant de reprendre les passes aux ordres du sélectionneur. Quelques jours plus tard, match retour à Yaoundé au Cameroun, cette fois-ci la fédération congolaise n'a pas payé l'hôtel, les joueuses dorment dehors à même le sol, perdent 5-0 et sont éliminées.

Les vidéos ont ému les plus hautes instances du football. Inadmissible pour le FIFPro le principal syndicat de joueurs professionnels et la FIFA a pris contact avec la fédération congolaise. Le bien-être et la sécurité des joueuses doivent être des priorités, rappelle l'organisation. Dans le même registre l'équipe féminine sénior a aussi déclaré forfait hier pour un match de qualification à la coupe d'Afrique des nations. La fédération n'a pas organisé le transport pour aller jouer en Guinée.