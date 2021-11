Les infos de 12h30 - Coronavirus en Autriche : l'obligation vaccinale fait débat

L'Europe fait actuellement face à un rebond de l'épidémie de coronavirus. Pour tenter d'endiguer le phénomène, certains États ont imposé de nouvelles mesures restrictives. En Autriche, le gouvernement a opté pour le reconfinement de tout le pays pendant trois semaines à partir du lundi 22 novembre.

Les autorités ont également annoncé vouloir recourir à la vaccination obligatoire pour toute sa population majeure à compter du 1er février prochain. Une décision prise alors que 66% de la population autrichienne est vaccinée, un chiffre en deçà de la moyenne européenne, et qui fait débat, notamment à Vienne, la capitale du pays.

Dès ces annonces, les leaders d'opposition ont appelé à manifester contre ce qu'ils appellent de l'autoritarisme. "Je n'ai pas envie de vivre dans un pays où on force les gens à se faire vacciner. Je comprends les arguments, mais ça me met vraiment mal à l'aise", explique Maria, qui a reçu sa première dose de vaccin cette semaine et ira au défilé de Vienne.

Le chancelier autrichien s'est justifié, évoquant des soins intensifs déjà débordés. Des arguments entendus par de nombreux Viennois interrogés, qui approuvent donc ces mesures. Cependant certains s'inquiètent des divisions qu'elles peuvent provoquer. "D'un côté c'est génial, sans ça nous aurons des variants et des confinements tout le temps, mais d'un autre côté ça va diviser la société et c'est mauvais", estime Sofia, double vaccinée.

