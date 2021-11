Présidentielle 2022 : comment les soutiens de Zemmour tentent d'attirer l'électorat féminin

Comment Éric Zemmour peut-il attirer l'électorat féminin, qui semble actuellement lui faire défaut ? Dans un sondage Ifop paru jeudi 28 octobre dans le magazine Elle,les Françaises ne sont que 12% à accorder leurs votes à Éric Zemmour si le premier tour de l'élection présidentielle se déroulait ce dimanche. Un chiffre bien bas en comparaison des intentions de votes des femmes pour les autres potentiels candidats : 25% pour Emmanuel Macron, 20% pour Marine Le Pen, 14% pour Xavier Bertrand. Chez les hommes en revanche, le polémiste recueillerait près de 25% des intentions de vote.

Alors pour tenter de combler cet écart, les groupes qui soutiennent le polémiste, comme Génération Zemmour ou Les Jeunes avec Zemmour ont lancé ce jeudi matin un hashtag sur Twitter : #LesFemmesAvecZemmour, qui avait généré à 18h plus de 20.000 tweets.

Les femmes, un sujet récurrent dans ses livres

Éric Zemmour est régulièrement qualifié de sexiste, de machiste et de misogyne par la classe politique. Récemment, Christophe Castaner, le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale expliquait lors du Grand Jury sur RTL dire à ses filles "la main en question, c'est dans la tronche du chauffeur qu'il faut la mettre. On ne peut pas laisser passer ça". Une déclaration en réponse aux propos du polémiste qui dans son livre Le Suicide Français affirmait "qu'avant le féminisme, un jeune chauffeur de bus" pouvait "glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin".

Dans son dernier livre publié en septembre 2021, La France n'a pas dit son dernier mot, Éric Zemmour cible Sibeth Ndiaye, l'ancienne porte-parole du gouvernement et écrit "qu'être une femme noire lui donne deux arguments imparables et la dispense d'un plus grand effort".

Des attaques qu'il ne nie pas, mais dont il se défend. Lors d'un déplacement à Nice en septembre dernier, Éric Zemmour s'est désigné comme "le plus grand défenseur des femmes".