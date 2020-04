Les Rolling Stones dévoilent "Living In A Ghost Town", titre inédit et confiné

GLOBAL CITIZEN'S ONE WORLD: TOGETHER AT HOME / AFP

Crédit Image : GLOBAL CITIZEN'S ONE WORLD: TOGETHER AT HOME / AFP | Crédit Média : Steven Bellery | Durée : 02:13 | Date : 23/04/2020

publié le 23/04/2020 à 18:21

Un nouveau titre des Rolling Stones est toujours un événement. Voici Living In A Ghost Town, une chanson qui fait étrangement écho à notre confinement actuel et qui annonce un prochain album. Les papys du rock avaient enregistré, en 2012, deux inédits dont le poussif Doom & Gloom, morceau qui marquait leurs 50 ans de carrière et qu’on retrouvait dans une compilation. Les fans se souviennent sûrement de Blue And Lonesome, collection récente de reprises blues sortie en décembre 2016.

Mais place à la nouveauté. La chanson qu’on découvre ce jeudi 23 avril 2020 annonce un nouvel album d’inédits, le premier depuis A Bigger Bang paru il y a quinze ans. Ce morceau a été entamé il y a un an à Los Angeles, écrit en "10 minutes" puis fignolé à Londres et terminé, il y a quelques jours en confinement. Un confinement créatif puisque le groupe a déjà offert un beau spectacle à leurs fans en participant au gigantesque visio-concert One World: Together At Home. Mick Jagger a même enregistré quelques voix dans son château de Fourchette, en Indre-et-Loire. Il évoque en filigrane notre époque actuelle. "La vie était si belle / et puis on a tous été enfermés", chante Mick Jagger sur une rythmique dub quasi reggae. "Je suis un fantôme, qui vit dans une ville-fantôme", lance même la star en ouverture.

> The Rolling Stones - Living In A Ghost Town (Trailer)

"Les Stones étaient en studio pour enregistrer des nouveaux titres avant le confinement et il y avait une chanson qui résonnait à travers les temps dans lesquels nous vivons en ce moment. Nous y avons travaillé séparément", a déclaré Mick Jagger. Une chanson à la "mélodie obsédante", précise Ronnie Wood. Dans Living In A Ghost Town, Keith Richards et Ronnie Wood sont à la guitare, Charlie Watts à la batterie et leurs fidèles amis Darryl Jones et Matt Clifford sont respectivement à la basse et aux claviers et cuivres.

"Living In A Ghost Town" Crédit : Rolling Stones

> The Rolling Stones perform "You Can't Always Get What You Want" | | One World: Together At Home