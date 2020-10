publié le 09/10/2020 à 18:46

Avec une quarantaine de camions, les forains se sont installés et ont semé une sacrée pagaille à Lyon. Ils ont dénoncé l'annulation de la Vogue de marrons, une fête plus que centenaire sur Lyon. Une tradition d'automne et un terrible manque à gagner pour eux : jusqu'à 50% à 60% du chiffre d'affaire annuel.

"Depuis le 11 novembre l'année dernière, j'ai exploité mon stand trois week-ends. Je comptais sur la Vogue des marrons cette année car c'est 40% de mon chiffre d'affaire à moi." "Il y a des manèges qui valent 700.000 euros donc on se retrouve avec des investissements sur les bras sans pouvoir les exploiter. Chez nous la colère monte et le seul moyen de se faire entendre, c'est prendre notre camion, notre matériel et faire un petit peu de bruit.

Avec le confinement et les mesures sanitaires de la rentrée, les forains n'ont quasiment pas travaillé de l'année. La profession est en grand danger selon Thierry Boulet, l'un de leur représentant : "On ne peut plus faire face. C'est un cri d'alarme que nous tirons aujourd'hui. Personne ne vient à notre aide, on est les grands oubliés de l'État français, on est à l'agonie."

