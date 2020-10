Covid-19 : après le confinement, la révolution vélo est-elle en cours ?

et Christelle Rebière

publié le 09/10/2020 à 07:15

En 2019, près de 3 millions de vélos ont été vendues. Préoccupations écologiques, peur de la transmission du virus dans les transports en commun ou encore lassitude liée aux embouteillages : les motivations des Français sont diverses, mais vont-elles durer ?

En cette période de pandémie, de nombreuses agglomérations encouragent l'usage du vélo via des pistes provisoires. Certaines vont même s'imposer durablement. Anne Hidalgo a ainsi affirmé que les 50 kilomètres des dites "coronapistes" seraient pérennisées, s'ajoutant aux 1.000 kilomètres de pistes cyclables que comptait déjà la capitale.

Si le nombre de cyclistes a augmenté, les trajets à vélo sont encore marginaux en France, où ils ne représentent que 3% de nos déplacements. Et ceux-ci sont encore majoritairement urbains.

Dans ce quatrième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, se demandent si le vélo est une mode éphémère ou bien un nouveau modèle. Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette est leur invité.

>> Ensuite, un podcast hebdomadaire présenté par Catherine Mangin et Christelle Rebière. En quelques secondes, un fait d’actualité bouleverse nos vies… Et ensuite, que se passe-t-il ? Chaque vendredi, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière. Un podcast RTL Originals.