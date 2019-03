publié le 23/03/2019 à 04:05

La mairie du Mans a été évacuée, vendredi 22 mars dans l'après-midi, en raison d'une manifestation "violente" de forains qui protestaient contre la nouvelle implantation de leurs manèges, et qui ont ensuite bloqué le trafic ferroviaire, a-t-on appris de sources concordantes. "Il était hors de question de mettre le personnel en danger, on a préféré évacuer la mairie", a indiqué le cabinet du maire de la Sarthe.



"Les manifestations des forains se poursuivent et de manière violente", a ajouté la mairie dans un communiqué de presse. Le maire Stéphane Le Foll (PS) et "la municipalité appellent au calme et réitèrent leur proposition d'une fête foraine hors du périmètre du centre ville", ajoute-t-elle.

Le Mans a connu vendredi sa troisième journée de tensions avec les forains. Interrogée, la préfecture de la Sarthe n'a pas fait de commentaires. "Les forces de l'ordre sont actuellement mobilisées. La Préfecture ne souhaite pas communiquer pour le moment", a-t-elle indiqué sans indiquer le nombre de manifestants.

Gares et autoroutes bloquées

Selon un photographe de l'AFP présent sur place, entre 300 et 400 forains ont lancé dans l'après-midi des œufs et des feux d'artifice sur les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes à deux reprises.



En début de soirée, les forains sont entrés dans la gare du Mans et ont bloqué les voies, neutralisant le trafic ferroviaire, TER et TGV durant environ une heure, selon la même source. Vers 20h15, ils ont quitté la gare et ont rallié le centre-ville. D'après la communication régionale de la SNCF, sept trains ont été retenus et le trafic devait revenir peu à peu à la normale. Dans la matinée, les forains avaient bloqué brièvement l'autoroute A11, selon Vinci autoroutes.