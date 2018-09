Marcel Campion, le roi des forains qui multiplie les polémiques

publié le 24/09/2018 à 12:40

Le "roi" est de plus en plus contesté. Marcel Campion navigue en eau trouble après la publication, par Le Journal du Dimanche, d'une vidéo dans laquelle il tient des propos homophobes envers certains responsables gays de la mairie de Paris.



En première ligne ? Bruno Julliard, l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo qui a récemment démissionné de son poste. "Comme il était un peu de la jaquette, il a rencontré Bertrand Delanoë (l'ancien maire de Paris, ndlr), ils ont fait leur folie ensemble et paf, il est premier adjoint. Et avec Anne Hidalgo, il est super parce qu'en même temps il lui a amené tous les homos de la terre. C'est-à-dire que toute la ville maintenant est gouvernée par des homos", a déclaré le "roi des forains" lors d'une réunion publique organisée en janvier dernier à Saint-Ouen.

Des propos qui ont provoqué un véritable tollé. Marcel Campion est alors devenu la cible de nombreuses personnalités politiques. Une position bien connue du principal intéressé. Car, celui qui aime rappeler qu'il est parti de rien, est aujourd'hui, un homme autant détesté que respecté.

Un goût de l'investissement

Né dans une famille de forains, Marcel Campion perd sa mère à 3 ans, tuée par un obus allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devient pupille de la nation alors que son père est prisonnier en Allemagne. De retour de captivité, ce dernier emmène son fils sur les foires et les marchés.



Le début d'une nouvelle vie pour celui qui décide, à 14 ans, de voler de ses propres ailes. Il travaille d'abord dans une loterie, dort dans un camion, vend des frites à la sauvette dans le Jardin des Tuileries. Puis, rapidement, il prend goût à l'investissement et décide de vendre clés en mains des fêtes foraines dans les villes d'Île-de-France.



Au point de devenir, au fil des années, le "roi des forains". Si on lui refuse le droit de s'installer, pas grave, il s'installe malgré tout. C'est la méthode Marcel Campion. L'exemple typique de cette mise en scène demeure en 1985. Sa troupe investit de nuit le jardin des Tuileries avec une fausse lettre signée de Jack Lang et arrive à ses fins.

Chez nous, gens du voyage, il n'y a ni roi ni sujets, chacun est libre Marcel Campion





Pourtant, malgré 60 ans de carrière et un carnet d'adresses long comme le bras, il rejette fermement le surnom que le monde extérieur lui donne. "Chez nous, gens du voyage, il n'y a ni roi ni sujets, chacun est libre", racontait-il dans les colonnes de Paris Match. Son vrai surnom, c'est "Cécel".



C'est pourtant bien lui le véritable leader des siens. Au point de vouloir contester la mairie de Paris lors des prochaines élections municipales. Comme le révélait Le Figaro en août dernier, Marcel Campion espérait présenter un candidat afin de détrôner Anne Hidalgo, devenue au fil du temps sa principale rivale.