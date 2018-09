publié le 27/09/2018 à 11:18

Après la polémique suscitée par ses propos homophobes contre des élus de la Ville de Paris, Marcel Campion a annoncé ce jeudi 27 septembre la fin de ses activités foraines et son retrait du marché de Noël qui devait se tenir aux Tuileries.



Le "roi des forains" a expliqué au micro de RTL les raisons de sa décision. "D'abord parce que j'en ai un peu assez depuis trois ans de tout ce qu'il se passe autour de moi". Marcel Campion estime par ailleurs être victime "d'agressions et d'attaques". "C'est nuisible pour le métier que je représente, il faut que je fasse très attention, j'ai une famille, des amis et une profession que j'ai toujours défendue", confie-t-il au micro de RTL. "En attaquant Campion, on veut mettre les forains dehors", dit-il encore.

Un peu plus tôt, Marcel Campion avait publié un communiqué annonçant sa décision : "Afin de ne pas nuire ni à ma famille ni à ma profession foraine, j'ai décidé de cesser mes activités foraines personnelles et aussi de démissionner de mes activités au sein de l'association du Monde Festif organisatrice de l’événement La Magie de Noël aux Tuileries pour les fêtes de fin d'année", écrit-il dans ce texte diffusé jeudi 27 septembre. Marcel Campion ajoute également dans ce document avoir mis en vente sa célèbre grande roue.

Le "roi des forains" avait déclaré à propos de Bruno Julliard, l'ancien adjoint d'Anne Hildalgo, lors d'une réunion publique organisée en janvier dernier à Saint-Ouen : "Comme il était un peu de la jaquette, il a rencontré Bertrand Delanoë (l'ancien maire de Paris, ndlr), ils ont fait leur folie ensemble et paf, il est premier adjoint. Et avec Anne Hidalgo, il est super parce qu'en même temps il lui a amené tous les homos de la terre. C'est-à-dire que toute la ville maintenant est gouvernée par des homos".



Marcel Campion explique à RTL qu'il ne s'agissait pas d'une réunion publique mais, pour lui, d'un dîner entre amis. "J'ai regretté ses propos, je m'en suis excusé mais tous ceux qui me connaissent le savent que je ne suis pas homophobe".