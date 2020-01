publié le 21/01/2020 à 18:55

Les coupures sauvages d'électricité se multiplient. Des grévistes de la CGT ont privé, lundi 20 janvier, le siège de la CFDT de courant. De nouvelles coupures ont eu lieu ce mardi 21 janvier au matin dans le Val-de-Marne, notamment à Orly et sur le marché de Rungis. Une situation intolérable pour Édouard Philippe qui a tapé du poing sur la table à l'Assemblée.

"Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant… tout cela c'est méconnaître la démocratie ! Tout cela c'est méconnaître la loi ! Et tout cela doit être sanctionné", a déclaré d'un ton ferme le Premier ministre.

"Ça n'est pas acceptable. L'outil de production se respecte. Le service public se respecte. Nos concitoyens se respectent. Lorsqu'on procède à des coupures sauvages d'électricité, on met nécessairement nos concitoyens, les usagers du service public, dans une situation périlleuse et ça n'est pas acceptable", a-t-il aussi ajouté.

De son côté, Philippe Martinez à la CGT condamne par communiqué, mais reste à par cela étrangement silencieux. La CGT Énergie, elle, revendique et affiche sa détermination. Franck Jouanno, de la section du Val-de-Marne, a promis d'autres actions ce mardi sur RTL : "Au bout du 47e jour, je pense que ce serait un échec de s'arrêter maintenant. (…) Le syndicalisme, ce ne sont pas trois ou quatre personnes dans un bureau qui décident nos actions. D’ailleurs, l’action qui a été menée ce matin n’a pas été décrétée dans nos bureaux syndicaux, elle a été décrétée avec les salariés et pour les salariés."

