et AFP

publié le 18/12/2019 à 10:20

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, a condamné "très fermement" mercredi 18 décembre les coupures d'électricité et les blocages routiers dans plusieurs régions à l'initiative de grévistes de la CGT, estimant qu'"il n'y a pas de droit aux blocages, aux menaces, aux coupures sauvages".

Interrogée sur France Inter, pour la ministre, "ce qui s'est passé est grave, quand on a des dizaines de milliers de foyers qui ont été privés d'électricité, et puis, à Lyon, cinq cliniques, une station de métro, une caserne de pompiers".

Élisabeth Borne assure condamner très fermement ces actes et a demandé "aux dirigeants de RTE et d'Enedis de déposer plainte systématiquement". Elle demande également à Philippe Martinez "de clarifier sa position sur ce sujet", car "on est très loin des modes d'action normaux, de ce qu'on peut attendre d'un grand syndicat".

La ministre déclare ne pas confondre tous les agents qui sont au service du public, il s’agit ici d’"une toute petite minorité".



Au sujet des barrages routiers installés mercredi matin dans la région de Nice, la ministre s'est montrée critique sur l'ensemble de ces blocages : "On a dans notre pays un droit de grève, un droit de manifester, mais il n'y a pas de droit aux blocages, aux menaces, aux coupures sauvages".