publié le 16/05/2021 à 19:00

Après avoir annoncé hier que la barre des 20 millions de primo vaccinés avait été dépassée en France, le nouvel objectif du gouvernement a été donné samedi 15 mai par Jean Castex : 30 millions à la mi-juin. Mais le Premier ministre précise qu'il faut "aller chercher les plus vulnérables", les personnes âgées ou avec des pathologies associées. En effet, 25% des plus de 75 ans n'ont pas encore reçu la première injection. Il faut donc aller les chercher et surtout les convaincre.

Au Parc des expositions de Bordeaux, on vaccine à tour de bras sous la direction de Dominique Spiteri, médecin volontaire des sapeurs-pompiers de Gironde : "Du matin jusqu'à 19h30, c'est un flux continu".

Dans le public, assez peu de personnes âgées. Philippe, 83 ans, ressort en pleine forme après sa piqûre. Philippe et Martine, sa compagne, se sont inscrits sur Internet. Ici, à Bordeaux, loin de leur village de périphérie, ils n'ont jamais été fans de vaccins. Et pourtant, ils ont voulu se protéger. Mais autour d'eux, ils notent des réticences chez des amis de leur âge : "Il n'y a pas eu de prise en charge réelle, les médecins ne savaient pas quoi dire. Il y a eu vraiment des errements où les gens savaient plus trop quoi faire. Jusqu'à maintenant, il y en a qui refusent d'être vaccinés."



Le docteur Spiteri rappelle les bénéfices du vaccin, notamment chez les plus de 75 ans très exposés : "Les manifestations cliniques et les aggravations sont nettement diminuées par les vaccins. C'est établi statistiquement. Les personnes âgées, obèses, ou ayant certaines comorbidités, les diabétiques, sont à plus haut risque de complications". Aujourd'hui, 1.442 personnes vont être protégées de la Covid ici au vaccinodrome de Bordeaux.

À écouter également dans ce journal

Tueur des Cévennes - Deux jours après s'être rendu aux gendarmes, Valentin Marcone a été mis en examen pour assassinat. Pour les enquêteurs, la prémédition est très claire. Depuis plusieurs mois, le jeune homme, accusé d'un double meurtre, se rendait au travail avec un gilet pare-balles et une arme de poing dissimulée sous sa combinaison de travail. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Conflit israélo-palestinien - À Gaza, au moins 40 personnes ont été tuées par des bombardements israéliens ce dimanche, c'est le plus lourd bilan journalier depuis le début des tensions. 3.000 roquettes ont été tirées vers Israël en moins d'une semaine selon Tsahal. Le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni ce dimanche pour tenter de trouver une sortie de crise.

Disparition de Delphine Jubillar - Cela fait cinq mois jour pour jour que Delphine Jubillar, une infirmière et mère de famille de 33 ans, a disparu dans le Tarn. Une nouvelle battue a été organisée ce dimanche. Les amis de la jeune femme ont organisé un rassemblement en son honneur.