publié le 16/05/2021 à 06:48

L'audition de Valentin Marcone, l'auteur présumé du double meurtre dans une scierie des Plantiers, dans les Cévennes, mardi, a débuté ce samedi 15 mai, à Nîmes, quelques heures après la fin d'une traque hors norme. La garde à vue du jeune homme de 29 ans a été prolongée de 24 heures.

Le suspect coopère avec les enquêteurs mais peut se montrer parfois déstabilisant. Valentin Marcone a refusé d'être assisté d'un avocat et souhaite assumer seul son face à face avec les gendarmes de la section de recherches du Gard, qu'il a fait courir pendant plus de trois jours. C'est un suspect "cohérent et calme" nous indique une source judiciaire car il répond aux questions des enquêteurs en développant sa version des faits et ses justifications.

Tout l'enjeu est de savoir quel était son niveau de préméditation, si il a réagi sous le coup de la colère ou préparé minutieusement ce double homicide. Par ailleurs, l'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée et les chiens spécialisés continuent de les rechercher dans la forêt. Des précisions devraient arriver dans les heures qui viennent puisque le procureur de la République de Nîmes, Éric Maurel doit tenir une conférence de presse dimanche matin

