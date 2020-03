publié le 26/03/2020 à 18:46

Michel Hidalgo restera dans l'histoire du football français comme le sélectionneur qui a permis à l'équipe de France de remporter sa première coupe d'Europe, en 1984. Dans l'équipe, il y avait alors un certain Michel Platini, qui se rappelle avec émotion de son ancien entraîneur, décédé jeudi 26 mars à l'âge de 87 ans.

"Michel Hidalgo a été l'initiateur du renouveau du football français dans les années 1970. Ce sont des hommes comme lui qui ont créé toute une génération d'excellents footballeurs. Quelque part, la coupe du monde en 2018, c'est un peu grâce à lui", raconte l'ancien numéro 10 de l'équipe de France.

"Avec Michel, le football français a gagné ses lettres de noblesse, celles d'une façon de jouer assez technique. je me rappelle encore de son dernier match en tant que sélectionneur, contre l'Espagne. À la fin on devient champions d'Europe et lui est en pleurs. C'était un homme très sensible."