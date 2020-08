Coronavirus : la plus grande boîte de nuit à ciel ouvert de Marseille fermée

publié le 14/08/2020 à 19:03

Avant même le passage des Bouches-du-Rhône en zone active de la Covid-19, un établissement marseillais a été contraint de fermer ses portes, il s'agit de la plus grande boîte de nuit a ciel ouvert de Marseille.

C'est le rendez-vous de la jeunesse dorée marseillaise, le roof-top des terrasses du Port : 1.500 fêtards chaque soir s'y retrouvent en extérieur mais qui dansent parfois collés-serrés, comme Stéphanie et Armando : "Le roof-top c'est un bar dansant. La dernière fois que j'y suis allée c'était le 12 août avant la fermeture. Quand j'y étais, plusieurs personnes retiraient leurs masques et s'en fichaient un peu des règles et du respect. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils prennent la température des clients à l'entrée de la boîte de nuit donc les personnes qui ne sont pas dans le vert ne peuvent pas rentrer." "Sur la piste, il y a beaucoup de gens qui sont collés. Je pense que c'est une bonne décision de fermer la discothèque pendant un petit temps", ajoute Armando.

Des mesures sanitaires impossibles à faire respecter donc une fermeture administrative ordonnée par la préfecture pour au moins un mois car la situation se dégrade depuis fin juillet. De nouvelles décisions et peut-être d'autres fermetures pourraient intervenir dans les prochaines heures car les réunions à la préfecture se sont multipliées aujourd'hui.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les départements des Bouches-du-Rhône et Paris sont désormais classés en zone active du virus Covid-19, selon un décret paru au Journal officiel vendredi 14 août.

Hommage - Le Premier ministre Jean Castex a présidé vendredi 14 août, une cérémonie nationale d’hommage aux six jeunes Français tués dimanche lors d'une attaque au Niger, après l’arrivée de leurs dépouilles en France.

International - Après l’Espagne et la Belgique, les Britanniques imposent aux personnes venant de France et des Pays-Bas quatorze jours d’isolement.