Coronavirus aux États-Unis : des corps enterrés dans une fosse commune à New York

publié le 10/04/2020 à 17:40

Ces derniers jours, les New Yorkais voient des scènes qu’ils n’imaginaient pas possibles dans la ville phare des États-Unis. Sur l’île du port de New York, on voit des dizaines de cercueils blancs entassés par trois, serrés, dans une fosse fraîchement creusée. Elle fait plusieurs dizaines de mètres de long.



C’est un camion réfrigéré, arrivé sur une barge, qui a amené les corps. Les cercueils sont soulevés par un large chariot élévateur, et disposés par des contractuels en combinaisons blanches. Le nom du défunt est écrit en larges lettres sur le couvercle de pin. Ce sont ceux qui n’ont pas de proches connus, ou dont la famille n’a pas les moyens de payer un enterrement.



Il y en a déjà des dizaines par jour, cinq jours par semaine. Les crématoriums sont complets, il y a plus de deux semaines d’attente. On va passer dans quelques heures les 5.000 morts du Covid, rien que dans la ville de New York.



Mardi 7 avril il y a même eu en moyenne un mort toutes les 100 secondes, et c’est sans compter les morts à domicile qui ne sont pas testés. Il y en a 10 fois plus que d’habitude.