Les infos de 18h - Coronavirus : hausse inquiétante des hospitalisations de nourrissons

Cette évolution de la pandémie de variant delta du coronavirus inquiète fortement. Depuis plusieurs semaines, en Métropole comme aux Antilles, des médecins hospitaliers tirent le signal d'alarme sur les hospitalisations de bébés atteints de la maladie, souvent contaminés par les parents non-vaccinés. Il s'agit d'un phénomène nouveau puisqu'il n'a pas été constaté lors des vagues précédentes.

L'ARS d'Occitanie a par ailleurs annoncé dimanche 22 août le décès d'un nouveau-né porteur du virus. Déclaré mort à la naissance vendredi, ce dernier a été testé positif au coronavirus, comme sa maman qui n'est pas vaccinée. Il faut cependant rester prudent pour l'instant : rien n'affirme que le bébé est mort de cette maladie.

Ce drame intervient néanmoins alors que les professionnels de la santé constatent une hausse des contaminations de nourrissons depuis quelques semaines, plus que lors des vagues précédentes. Pour les spécialistes, le variant Delta, beaucoup plus contagieux et qui touche toutes les tranches d'âges, en est le responsable. Les hôpitaux des départements du Sud de la France où les taux d'incidence sont les plus élevés voient arriver dans leurs services plusieurs bébés positifs au coronavirus chaque semaine.

48 enfants hospitalisés pour coronavirus

Heureusement, dans la majorité des cas, il s'agit de formes bénignes de la maladie, mais les nourrissons atteints d'une forte fièvre doivent être hospitalisés. Ces enfants sont en général contaminés par leurs proches, non vaccinés dans la majorité des cas.

Actuellement, quarante-huit enfants de moins de 9 ans sont hospitalisés en France. Huit d'entre eux ont été admis en réanimation et depuis le début de l'épidémie, sept décès ont été enregistrés chez les moins de 10 ans.

