Les infos de 18h - Rouen : un étudiant retrouvé mort dans d'étranges circonstances

La scène doit laisser perplexes les enquêteurs de Rouen. Un étudiant en médecine âgé de 24 ans a été découvert mort au domicile de ses parents, où il vivait, à Bihorel, dans la banlieue rouennaise. La situation dans laquelle a été retrouvée la victime est pour le moins troublante et anormale.

Le jeune homme a été découvert par sa mère. Celle-ci s'étonnait du silence dans la maison alors que son fils, étudiant en sixième année de médecine, était censé être là. D'après le journal Paris Normandie, elle l'a retrouvé inanimé dans sa chambre, intubé, sous perfusion, une sonde urinaire déjà posée et une charlotte sur la tête. La victime, déjà décédée, était entourée d'instruments chirurgicaux, d'un respirateur artificiel et de deux téléphones reliés à des batteries.

Cette scène, digne d'un bloc opératoire, n'a pas de sens au premier abord. La mère de famille a expliqué n'avoir jamais vu tous ces équipements. Le parquet et la police, contactés par RTL, n'ont pas pu apporter plus de précisions sur cette mort suspecte. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort de cet étudiant et éclairer ses mystérieuses circonstances.

À écouter également dans ce journal

Météo - Quatre départements, les Vosges, la Haute-Saône, la Côte-d'Or et la Haute-Marne, ont été placés en vigilance orange pour des orages, prévus en fin de soirée.

Coronavirus - Face à la résurgence de l'épidémie, les établissements scolaires de Polynésie française seront fermés dès lundi 23 août, dans le cadre d'un durcissement du confinement prévu pour deux semaines.

Incendie - Alors qu'un mégot de cigarette pourrait être à l'origine du pire feu de l'année en France, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, les pompiers demandent une augmentation de l'amende pour jet de déchets sur la voie publique de 135 euros.