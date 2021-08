Les fusillades s'enchaînent ces derniers jours à Marseille. Cette nuit encore, du samedi au dimanche 22 août, deux nouvelles fusillades ont éclaté dans les rues de la cité phocéenne. Trois morts sont à déplorer, tous étaient connus pour trafic de stupéfiants, a appris l'AFP d'une source proche de l'enquête.

C'est dans la cité "La Marine bleue" dans le XIVe arrondissement, un des plus pauvres de Marseille, que la première fusillade a eu lieu. Deux hommes âgés de 25 et 26 ans ont été tués. Sur place, les enquêteurs ont découvert des douilles de 7.62 et 9 mm.

Une deuxième fusillade a eu lieu également dans le IVe arrondissement, proche du centre-ville de Marseille. Selon les informations recueillies par BFMTV, un homme a été enlevé par des individus cagoulés et s'est ensuite fait tirer dessus. Ces derniers ont ensuite mis le feu à leur voiture avec l'homme abattu à l'intérieur dans le XIIIe arrondissement. L'homme serait âgé de 27 ans. "Il n'est pas impossible que ces deux événements soient liés", a avancé une source proche de l'enquête.

Auprès de l'AFP, la préfète de police, Frédérique Camilleri affirme vouloir endiguer ces phénomènes de violences. "S'il est trop tôt pour déterminer les motivations des auteurs de cet acte, ce nouvel épisode de violence n'entame pas la détermination des services de l'État à lutter sans relâche contre les trafics et la circulation des armes et à mettre tous les moyens pour retrouver les auteurs de ces homicides", a réagi auprès de l'AFP . La police judiciaire s'est saisie de l'enquête.